Fátima Bernardes exalta Carnaval do Recife como festa democrática na cidade

"A partir do momento em que eu não quis mais continuar trabalhando durante o Carnaval, tive a chance de estar aqui", afirmou Fátima, em referência ao fato de não apresentar mais os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Ela circula pela área de convidados próxima ao palco do Marco Zero acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, da Rede-PE.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.