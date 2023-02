Fãs se despedem do Anexo Itaú da rua Augusta, mas esse não é bem o fim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demorou apenas 16 minutos para que todos os ingressos da última sessão comercial, do filme "A Última Floresta" do Anexo do Espaço Itaú da rua Augusta se esgotassem, nesta quinta-feira (16).

A comoção era visível no público, que aguardava com paciência a liberação das entradas. Abraços e conversas animadas se acumulavam no pequeno Café Fellini, que ocupa o espaço central do lugar e é quase a alma do cinema vizinho da avenida Paulista.

Mas quem esperava uma multidão de pessoas frustradas pela desproporção da procura com o tamanho das salas se surpreendeu. Diante da alta procura, Adhemar Oliveira, empresário por trás do espaço, organizou mais três sessões na noite. Além de abrir a segunda sala do anexo, foram programadas sessões extras depois do fim das primeiras, às 21h30.

Além disso, a despedida do local foi estendida para a próxima semana. Até o próximo dia 22, o filme dirigido por Luiz Bolognesi passa diariamente às 17h e 22h nas salas do cinema. Doações podem ser feitas via Pix para a ONG de Davi Kopenawa, dedicada ao socorro do povo yanomami.

Todas essas informações foram dadas pelo próprio Oliveira na entrada do anexo aos passageiros da fila. Formada desde às 16h20, ela serpentava para fora do espaço e, há 20 minutos do início da distribuição, quase alcançava a esquina mais próxima da avenida Paulista.

Com todas essas informações, o público não poderia estar mais tranquilo -filas tímidas se formaram nas duas entradas, mais por preocupação por um bom lugar. Restou a um dos espectadores, um dos primeiros a receber o ingresso, a perguntar onde era o banheiro do cinema.