Fãs especulam que Aaron Taylor-Johnson traiu esposa com Joey King

"Não sei se eles ficaram juntos durante as filmagens, mas esse ator casado está saindo com essa atriz adolescente durante a viagem de imprensa para o filme que fizeram juntos", disse a usuária. A mensagem sem identificação também incluía um link para uma matéria sobre a atriz, cujo título era "Joey King oferece uma visão ousada da chamada de fotos de Paris do 'Trem-bala".

O boato se originou depois que uma conta no TikTok, identificada como @thekylemarisa, afirma que recebeu informações anônimas sobre um relacionamento entre os dois artistas durante as filmagens e enquanto faziam uma turnê para divulgar o filme, segundo veiculado pelo jornal Paper Magazine

