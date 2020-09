Fãs de Taylor Swift 'trollam' Jake Gyllenhaal por foto antiga de óculos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jake Gyllenhaal, 39, teve um retorno inesperado ao publicar no Instagram uma foto dele mesmo quando criança, usando um par de óculos. Os fãs da ex-namorada dele, Taylor Swift, viram uma referência a uma das letras da cantora e não deixaram passar batido.

A música é "All Too Well", quinta faixa do álbum "Red" (2012). Em um dos versos, a diva pop fala: "Você era uma criança de óculos em uma cama de solteiro".

Swift nunca confirmou explicitamente que a canção falava de Gyllenhaal. Apesar disso, a música sobre rompimento de um relacionamento turbulento dá algumas pistas sobre a inspiração ser o ator. Como a referência a uma visita à casa da irmã de um ex-namorado.

Gyllenhaal e Swift namoraram por um curto período em 2010. Eles foram fotografados juntos no final de semana de Ação de Graças na região em que a irmã dele, Maggie, morava em Nova York. Ela confirmou que os dois passaram o feriado na casa dela.

No entanto, o relacionamento não foi adiante. Menos de dois meses depois, a "Us Weekly" noticiou que Gyllenhaal havia terminado com Swift "do nada", pouco antes da véspera de Ano Novo.

A foto, na verdade, foi publicada por Gyllenhaal porque ele é porta-voz da New Eyes for the Needy, uma organização sem fins lucrativos que distribui óculos de grau para pessoas que não podem pagar.