Fãs de Johnny Depp fazem petição para Amber Heard ser demitida de 'Aquaman 2'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs do ator Johnny Depp, 57, iniciaram uma petição online para tentar fazer com que a ex-mulher dele, a atriz Amber Heard, 34, seja demitida de "Aquaman 2". No longa, ela dá vida à princesa Mera ao lado de Jason Momoa.

Os fãs têm como base um recente áudio vazado e atribuído a ela de que ela também teria batido no ator. O caso acontece após Depp, demitido de "Animais Fantásticos", perder um processo que movia contra o jornal The Sun após ser chamado de "espancador de esposas" pela publicação.

Após a decisão, o editor do jornal emitiu um comunicado dizendo que o The Sun "faz campanha pelas vítimas de violência doméstica por mais de 20 anos. Vítimas nunca devem ser silenciadas, e agradecemos ao juiz por sua consideração cuidadosa".

Mesmo demitido, o ator ainda receberá um belo salário que gira em torno dos R$ 53 milhões pelo próximo filme da franquia. Ele aparecerá em uma das cenas do longa. Outro ator deverá ser escalado para a vaga deixada por Depp.

O ator Johnny Depp anunciou na sexta-feira (6) que está se afastando da franquia de filmes "Animais Fantásticos". Depp, escrevendo no Instagram, disse que o estúdio Warner Bros., da AT&T Inc, lhe pediu para deixar seu papel como o vilão Gellert Grindelwald. "Respeitei e concordei com esse pedido", afirmou.

A reportagem fazia críticas à autora J.K. Rowling por escalar Depp para o próximo filme da franquia, mesmo após denúncias públicas de violência doméstica terem sido feitas contra ele.

Depp virou assunto na mídia após ele e sua ex-mulher, Amber Heard, acusarem-se de abuso físico durante o relacionamento. Heard fez alegações pela primeira vez em 2016, as quais Depp negou.

Em depoimento em julho de 2020, Depp negou todas as alegações de violência e abuso contra Heard, e diz que ela o agrediu. No último dos quatro dias de testemunho oral de Heard, ela foi questionada sobre um incidente que, segundo ela, ocorreu em março de 2013, quando o casal estava namorando, mas ainda não era casado.