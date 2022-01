Farrah Abraham, da série 'Teen Mom', é presa após dar tapa em segurança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Farrah Abraham, 30, ex-estrela da série "Teen Mon", foi presa na noite de sábado (15) após dar um tapa no segurança do bar Grandmaster Records, em Hollywood, Los Angeles, segundo o site TMZ. Uma testemunha disse ao TMZ que a atriz festejava com um amigo no bar quando alguém os agrediu. Farrah disse que o agressor era um hater. Ela foi convidada a deixar o local, mas se recusou e bateu no segurança. Após ser presa, a atriz falou que não entendia porque foi algemada. Farrah afirmou que os funcionários do estabelecimento a atacaram e alegou que filmaram tudo para vazar para a mídia. A atriz disse que não bateu em ninguém e nunca faria isso. Mas esta não é a primeira vez que Farrah se envolve em confusão com seguranças. Em novembro de 2018, Farrah já havia sido considerada culpada por um desentendimento com um segurança do Beverly Hills Hotel. Na época, ela foi condenada a dois anos de liberdade condicional e cinco dias de trabalho comunitário. No início deste mês, as ex atores de "Teen Mom" de Farrah Maci Bookout e Amber Portwood, disseram exclusivamente ao Page Six que "ainda se importam" com a estrela e queriam que ela se juntasse ao spin-off "Teen Mom: Family Reunion", da MTV.

