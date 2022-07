Fantine da Banda Rouge diz que não quer amizade com Luciana Andrade

"Nunca me dei bem com ela, não faço questão de ser amiga dela. Essa é a verdade. Quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. Não gosto, não convivo bem", disse a artista, que hoje mora na Holanda e é instrutora de ioga.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrante da formação original da banda Rouge, a cantora Fantine foi direta e clara sobre as rusgas que sempre teve com outra cantora do grupo, Luciana Andrade. Em entrevista ao podcast Vênus, disse que ambas nunca tiveram uma boa relação e que mesmo hoje não quer papo.

