Famosos participam de manifestações que pedem impeachment de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o escândalo envolvendo Jair Bolsonaro (sem partido) causado pelo pedido de propina em compra de vacinas, novos atos foram marcados para este sábado (3) pedindo o impeachment do presidente brasileiro. Celebridades se uniram a multidão de anônimos que tomaras às ruas do país e também mundo afora para manifestar sua indignação com Bolsonaro.

Tico Santa Cruz estava entre os famosos que protestaram no Rio de Janeiro. "Não se trata de esquerda x direita. Se trata de civilização x barbarie!", escreveu no Instagram, rede social na qual compartilhou diversas fotos no protesto e cobrou posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). O cantor também reivindicou o direito de usar a bandeira do Brasil, assim como fez Paulo Betti.

"Ficar em casa reclamando não resolve! Vá pra rua na sua cidade! Vá de máscara! Leve um cartaz! Leve uma bandeira do Brasil com detalhes vermelhos! Vá de preto! Leve álcool em gel. Leve as cores do arco íris! Faça uma fantasia! Mostre que você não está de acordo! Que você quer esse verme fora!!", escreveu o ator, que estava com a companheira Dadá Coelho e compareceu em todas as manifestações contra Bolsonaro.

A cantora Tereza Cristina e os atores Sérgio Guizé, Bianca Bin e Leandra Leal também participaram do ato na Cidade Maravilhosa. "Tô p*** e exausta", dizia cartaz exibido por Alinne Moraes.