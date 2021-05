Famosos lamentam morte de filho de Whindersson Nunes

O também comediante Maurício Meirelles prestou sua solidariedade. "Eu quero deixar todo meu amor, carinho e compaixão pro Whindersson. E exijo que a sociedade tenha mais cuidado com as palavras, principalmente neste momento."

Maria Lina Deggan estava no início do sexto mês de gestação quando deu à luz João Miguel. A criança nasceu em uma maternidade de São Paulo, onde estava sob cuidados médicos. Porém, de acordo com a assessoria de Nunes, ele não resistiu.

