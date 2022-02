Famosos lamentam derrota do Palmeiras na final do Mundial de Clubes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeirenses famosos lamentaram na tarde deste sábado (12) a derrota do Palmeiras para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O campeão da Champions League chegou ao troféu com um triunfo por 2 a 1 contra o time brasileiro.

A modelo, atriz e apresentadora Gianne Albertoni, 40, compartilhou nos stories do Instagram uma imagem do símbolo do time, um coração e declarou seu amor pelo time mesmo com a derrota. "Sempre Palmeiras".

O cantor e ator Moacyr Franco, 85, compartilhou um vídeo no Instagram usando uma camiseta verde lamentando a derrota. "É, temos que aceitar. Só temos um mundial, o maior de todos", disse.

A cantora Thaeme, da dupla com Thiago, publicou vídeos nos stories do Instagram assistindo ao jogo do Palmeiras em casa dizendo que estava nervosa. Após a derrota, ela voltou à rede social para lamentar a derrota: " Não foi dessa vez verdão".

O apresentador da Record TV, Reinaldo Gottino, que viajou aos Emirados Árabes para assistir a final do Mundial, agradeceu ao time mesmo com a derrota. "Valeu Palmeiras! Jogamos ! Valeu time, valeu equipe, valeu torcida, valeu! Voltaremos mais vezes em busca do bi!"