Famosos como Ivete, Safadão e Tirullipa entram na onda do passinho do piseiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos têm entrado na onda do passinho do piseiro, uma dança de música brega que tem invadido as redes sociais.

O primeiro a viralizar a dança foi o músico Orlandinho. Nela, algumas pessoas se vestem de um forma divertida e, com cara séria, rebolam ao som da música "Linda Bela", interpretada por Elias Monkbel.

Dentre as celebridades que literalmente entraram na dança está Ivete Sangalo. Ela contou com a ajuda do marido e do filho para fazer a brincadeira.

Bruna Marquezine e Giovanna Lancellotti acharam graça da apresentação publicada por ela. "Minha nossa senhora", publicou David Brazil. "Amo", disse Mari Rios.

Acostumado a dançar, o apresentador Rodrigo Faro também não perdeu a oportunidade de fazer seu show particular para a esposa, Vera Viel. Foi ela quem viu bem de pertinho o desempenho do marido.

O humorista Tirullipa contou com a companhia de Wesley Safadão para mostrar talento no passinho. Com bermuda bem para cima e sem camisa, ambos fizeram rir na página do comediante.

"Meu Deus, essa dança e essa música é uma resenha", disse Mileide Mihaile, a ex-mulher de Safadão. Cauã Reymond, Eliana e Mano Walter também se divertiram.

Ana Maria Braga também se aventurou na brincadeira, ao vivo, no Mais Você. Veja abaixo os desempenhos.