Famosos comemoram tricampeonato da Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos foram às redes sociais comemorar o tricampeonato mundial da Argentina sobre a França, na Copa do Mundo do Qatar, na tarde deste domingo (18). Eles elogiaram o jogo emocionante que foi definido nos pênaltis e homenagearam o craque Lionel Messi.

O cantor Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, compartilhou uma foto de Messi no Instagram e elogiou o time da Argentina. "Jogão de futebol. Incrível. Foi um prazer assistir. Parabéns pro Messi. Parabéns pra Argentina. Mais uma pra América do sul, escreveu Dinho.

A apresentadora da GloboNews Aline Midlej publicou uma foto ao lado do marido, vestido com a camiseta da Argentina, para dizer que os argentinos a conquistaram. Ele contou que tem sogro argentino e marido metade argentino e que acompanhou a vibração deles a cada jogo.

"Foi o testemunho histórico da determinação e emoção de um time, de um gênio chamado Lionel Messi que viveu de forma tão brilhante e verdadeira essa despedida, que alteraram a batida do meu coração", afirmou Aline.

A atriz Dadá Coelho publicou um mapa da América do Sul com as cores da bandeira da Argentina e elogiou a seleção e Messi. "Argentina. Grandessíssimo Messi. Merece muito. E ontem foi o aniversário do Papa Francisco. Os hermanos estão de parabéns!!

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães compartilhou um meme no Instagram do papa Francisco com o uniforme da Argentina dizendo que não haverá missa neste domingo. "Messi qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro Messi! Valeu, Messi! 2022 foi seu, mas Argentina não se esqueça que só o Brasil é penta. Seguimos na busca pelo nosso hexa! Até a próxima Copa."

O cantor Rick Martin publicou um vídeo no Instagram em frente a uma televisão comemorando a vitória da Argentina e disse que gostaria de estar com os argentinos no Qatar sentindo toda a loucura. "Deus. Que loucura. Em boa hora!", disse o artista. Enquanto o CEO da Apple Tim Cook, elogiou o jogo e deu parabéns pela vitória. "Um dos maiores jogos que já vi. Parabéns Argentina!", tuitou Cook.

O ator José de Abreu publicou uma foto de Messi de mãos dadas com MBappe dizendo que eles são os dois melhores jogadores do mundo.. "Viva Argentina! Viva Messi! Viva Mbappe!", escreveu o ator. "Parabéns a todos os hermanos da Argentina! Messi é gênio! Viva a América do Sul! A Copa é Latina", postou o cantor Paulinho Moska no Instagram.

A atriz Ingrid Guimarães postou uma foto de Messi deitado no gramado do estádio rindo e disse que ama ver vitórias. Ela lembrou o quanto os jogadores treinaram, das contusões, sagas emocionais, superação e toda a jornada para chegar ao primeiro lugar. "V. Essa foto me comoveu. Porque ninguém tá descansado quando vence. Vencer é exaustivo, superar é aliviante. Sempre por trás de uma camisa suja tem um corpo suado de tentar. Parabéns, hermanos!"