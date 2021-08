Famosos celebram Dia dos Pais em suas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para celebrar o Dia dos Pais neste domingo (8), celebridades publicaram homenagens a seus pais e diversos artistas falaram sobre a paternidade em suas redes sociais.

O ator Emilio Dantas, 38, aproveitou a data comemorativa para anunciar que será pai de gêmeos e publicou uma foto da atriz Fabiula Nascimento mostrando a barriga em seu perfil do Instagram. "Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando pra aprender e ensinar", escreveu Dantas.

Já Bruno Gagliasso comemorou a data junto com sua chegada a Portugal em vídeo dançando com o filho Bless, 6. "Se tem forma melhor de chegar em casa eu não conheço", disse. O apresentador Tiago Leifert publicou em seus stories uma foto rara, com sua filha Lua, de 9 meses.

O ator Lázaro Ramos também escreveu uma mensagem carinhosa ao pai, Ivan Ramos. "Obrigado por ser esse coroa gato em quem eu posso me espelhar e obrigado por ser esta pessoa tão generosa que sempre cuidou de tantos e tantas pessoas. Te amo seu Ivan."

A nadadora medalhista de ouro, Ana Marcela da Cunha, repostou em seus stories uma foto com o pai e com a medalha. "Que presente do Dia dos Pais", escreveu George Cunha em seu perfil.

A vencedora do BBB21 Juliette Freire postou uma foto com o pai falando sobre sua admiração e orgulho pela figura paterna.

Thais Fersoza, esposa do cantor Michel Teló, dedicou um post para elogiar a paternidade do marido, ressaltando seu envolvimento na criação dos filhos, Melinda e Teodoro. "Obrigada por ser o melhor pai do mundo pros nossos filhos! Eles tem mta sorte (benção de Deus mesmo!)"

Também deixaram seus registros personalidades como a cantora Sandy, a apresentadora Ana Hickmann, as atrizes Bianca Bin e Fernanda Vasconcellos, o ator Bruno Mazzeo e a ex-BBB Thais Braz.