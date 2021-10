Famosas ousam na fantasia durante festa de Halloween em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o relaxamento das medidas de restrição, aos poucos os eventos com famosos começam a ser retomados. Nesta quarta-feira (27), foi realizada uma festa de Halloween patrocinada por uma marca de cosméticos com a presença de vários deles.

A data, como não poderia deixar de ser, fez correr solta a imaginação dos convidados. Uma das que mais chamou a atenção foi Sabrina Sato, 40. A apresentadora da Record apareceu com um look bastante ousado, que lembrava uma boneca vinilizada.

Já Claudia Raia, 54, botou o corpão para jogo em um figurino com bastante transparência. Os seios da atriz podiam ser entrevistos sob a renda do modelito, complementado com peles e maquiagem assustadora.

Outra que apostou nos acessórios foi a também atriz Vitória Strada, 25. De peruca loira e lentes de contato esbranquiçadas, ela estava quase irreconhecível.

Algumas convidadas foram mais comportadas. Duda Reis, 20, apostou em uma fofíssima fantasia de fada, com asas azuis e maquiagem combinando.

Enquanto isso, Brunna Gonçalves, 29, só usou um belo vestido rosa e caprichou na maquiagem, que não fariam feio em qualquer outra ocasião. A mulher da cantora Ludmilla, 26, deu um toque de humor ao look com o uso de óculos em formato de coração.