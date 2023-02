Famosas apoiam Anitta após derrota no Grammy

O perfil da Prefeitura do Rio de Janeiro no Twitter também manifestou apoio. "Você nos enche de orgulho. Nosso maior prêmio é ter você, girl from Rio".

"Anitta marcou presença e, após 50 anos, foi a brasileira que concorreu em uma das principais categorias do Grammy. Isso já é um marco histórico. Viva nossa girl from Rio, que vai ainda mais longe e segue brilhando demais", disse a atriz Juliana Paes.

Além de Samara, a brasileira competia com nomes como a rapper Latto, o grupo Wet Leg, o cantor Omar Apollo e a banda Maneskin, do hit 'Beggin'".

