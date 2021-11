Família faz vaquinha online para tratamento do ator Ricardo Dantas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família do ator Ricardo Dantas, 63, criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para custear o tratamento médico do artista. Ele sofreu um infarto, em agosto, passou por uma cirurgia de alta complexidade e teve uma infecção grave.

Gui Dantas, sobrinho do ator, disse que ele estava finalizando a participação nas gravações de uma novela quando sofreu um infarto agudo do miocárdio gravíssimo. Segundo ele, Dantas fez uma angioplastia de urgência e após uma série de complicações em 42 dias de internação.

O sobrinho do ator explicou que ele foi submetido a uma cirurgia bastante delicada, para corrigir duas fissuras ventriculares perigosas no coração com alto índice de óbito. "Foi também implantada uma ponte de safena, que causou uma infecção gravíssima na coxa esquerda com evolução para complicações renais totalizando 3 meses de internação."

Segundo a família, Dantas teve alta com inúmeras limitações físicas e precisa de múltiplos cuidados, remédios caros para prevenir um novo infarto e fazer um curativo específico para a coxa, que custa cerca de R$ 1.000. "Não são fornecidos pelo SUS, além de exames e consultas indispensáveis que a saúde pública tampouco proporciona", diz o sobrinho.

Gui Dantas afirmou que a categoria dos atores foi uma das mais afetadas pela pandemia e que é natural que as reservas do tio estavam no fim. Segundo ele, o ator deve ficar afastado do trabalho durante algum tempo com um imprescindível tratamento pós-infarto para recuperar a saúde.

"Ele ainda corre risco, há custos com aluguel e a alimentação para serem pagos regularmente o que têm gerando muita angústia em todos nós, pois ele precisa manter a estrutura mínima para focar na sua recuperação."