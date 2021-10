Falha técnica da HBO Max altera imagem e som de série de Bruno Barreto e de produções argentinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas séries originais da plataforma HBO Max estão sendo exibidas com sérias falhas técnicas alterando totalmente a fotografia: cor, contraste, saturação, e também com problemas no áudio.

É o caso de "O Hóspede Americano", de Bruno Barreto, que fala da viagem do marechal Cândido Rondon e do ex-presidente americano Theodore Roosevelt à Amazônia, e das produções argentinas "Entre Homens" e "A Garota da Limpeza".

O assinante que assistir aos três episódios já disponíveis da minissérie de Barreto verá a diferença contrastante entre os dois primeiros, com as falhas técnicas, e o terceiro, já com o problema corrigido. O conteúdo das séries argentinas já foi totalmente substituído após reclamações.

A reportagem apurou que executivos da HBO Max reconheceram o problema, mas ainda não o solucionaram totalmente. E que a empresa pede para seus produtores entregarem as produções em 4K, mas sua plataforma não tem a tecnologia necessária para exibi-las com tal qualidade.

Desde a estreia no Brasil, em junho, a plataforma de streaming apresenta falhas de acesso, quedas de transmissões e cancelamentos de assinatura por problemas no sistema de cobrança. Porém, até o momento, não haviam sido relatadas falhas que interferiam no conteúdo das produções.

A HBO Max foi procurada mais de uma vez pela reportagem para comentar o problema, mas não respondeu.