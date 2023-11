Fagundes comenta vídeo sobre exame de toque retal e diz querer dar exemplo

"Fazia um tempo que eu e a turma do Porta dos Fundos estávamos nos namorando para fazer algo por lá. Mas, quando chegou esse roteiro, além de eu ter um espaço para fazer, foi irresistível. Eu ri muito com o roteiro. E foi uma forma de unir o útil ao agradável", comentou.

Fagundes já havia sido convidado antes para participar do Porta dos Fundos, como ele mesmo comenta, mas houve problemas para ajustar data. Mesmo fora das novelas desde 2019, quando fez "Bom Sucesso" na Globo, o ator tem muitos compromissos com teatro e cinema.

"Eu imaginei que iria viralizar, porque é uma coisa totalmente inusitada. Quem já me viu fora da televisão, em teatro, na internet ou no cinema, já me viu em personagens cômicos assim. Não é uma surpresa para essas pessoas. Mas quem só me conhece por novelas, eu sabia que seria no mínimo divertido", diz.

