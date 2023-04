Fafá de Belém defende Betty Faria em polêmica com Bruno Gagliasso

Após chamar Manoel Soares de vítima na polêmica com Patrícia Poeta e dizer que "ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido", Betty Faria foi criticada na web. Bruno Gagliasso foi um dos que reagiram no Twitter, comparando a atriz com Regina Duarte, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro: "Voltei só para fazer uma perguntinha: vem aí uma nova Regina Duarte? Beth Duarte ou Regina Faria?"

Fafá publicou texto nas redes exaltando o legado de Betty e a citando como uma referência entre mulheres empoderadas: "tenho 66 anos, nasci em Belém do Pará. Não sou amiga de Betty Faria, estive com ela em algumas ocasiões sociais, mas ela, junto de Norma Bengel, Odete Lara, Leila Diniz e outras mulheres deste quilate, ensinaram a nós, então meninas, o que era empoderamento feminino, liberdade, posicionamento, coragem".

