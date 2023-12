Fafá de Belém apresenta show com temas de novelas e sucessos em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado (16), Fafá de Belém, 67, apresentará em São Paulo sua turnê "Temas de Novelas e Grandes Sucessos".

No repertório, Fafá vai misturar canções de sua autoria com temas de outros artistas. A lista inclui faixas como "Coração do Agreste" ("Tieta"), "Filho da Bahia" ("Gabriela"), "Sereia" ("Plunct Plact Zoom"), "Foi Assim" e "Nuvem de Lágrimas", além de "Dona", do Roupa Nova ("Roque Santeiro") e "Aguenta Coração", de José Augusto ("Bebê à Bordo").

A turnê é inspirada pelas transmissões ao vivo feitas pela artista durante a pandemia. "A live de novelas nasceu da necessidade que eu senti de comunicação entre as pessoas com mais de 60 anos que estavam presas em casa durante a pandemia. Eu vi acontecer muita coisa para gente jovem, mas eu não me sentia representada pelos shows que estavam acontecendo virtualmente. Foi uma aderência linda e, desde então, venho pensando em levar isso para os palcos. Agora é a hora de viajar por todo o Brasil e levar esse show para as grandes casas de espetáculos", disse Fafá.

O show acontece no dia 16 de dezembro (sábado), às 21h, no Teatro Bradesco. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e estão à venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro.