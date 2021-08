Fabiula Nascimento e Emílio Dantas anunciam gravidez

O ator apagou todas as suas publicações no Instagram e postou a foto da atriz, anunciando a gravidez e confirmando que serão dois meninos: Roque e Raul. "Amor imenso. Dividiu. Gemelou, como disse a Andréia na ultra. E tinha EU e tinha TU e tinha CHÃ, PATINHO e LAGARTO e agora tem ROQUE e RAUL."

