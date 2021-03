Fabio Porchat se isola após resultados diferentes em testes de Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabio Porchat, 37, disse que está isolado em casa após exame realizado no sábado (6) apontar que ele teria contraído o novo coronavírus. No entanto, o apresentador afirmou que fez outro teste nesta segunda-feira (8) que deu negativo. "É possível que o [primeiro] tenha dado um falso positivo", revelou ele, em vídeos no Stories do Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.