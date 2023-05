Fábio Assunção lamenta morte de David Miranda

No texto, Fabio agradeceu também por tantas trocas que ele e David tiveram ao longo da vida e "por ter me apresentado seu lar e sua família". "Após esses muitos meses de sofrimento em uma UTI, descanse em paz, meu amigo", publicou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Fabio Assunção lamentou nesta terça (9) a morte do ex-deputado federal David Miranda. Em publicação no Instagram, o artista relembrou que ficou amigo do político há pouco mais de "seis, sete anos".

