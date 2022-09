Fã que tocou com Post Malone festeja sucesso e curtida de Marquezine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dia começou diferente para o músico Theo Kant. Fã do rapper americano Post Malone, 27, ele pediu e conseguiu tocar no palco Mundo do Rock in Rio, ao lado do artista, na noite de sábado (3). Neste domingo (4), o jovem de 21 anos ainda tentava entender a repercussão disso.

"De longe o melhor momento que vivi na minha vida", afirmou ele, em suas redes sociais, logo depois da apresentação. "Obrigado, Post Malone. Ele não vai ver isso, mas espero que veja. Obrigado pela humildade, por ter me dado essa oportunidade."

Theo Kant conta que escreve e posta músicas há três anos, sempre pensando em como seria o dia em que conseguiria subir em um palco, mas nunca imaginou que seria dessa forma. "O Post me deu uma grande oportunidade, absurda!", disse em seus stories.

Já com mais de 18 mil seguidores no Instagram, Theo afirmou no Twitter não entender o que está acontecendo em suas redes. "Descobriram onde eu moro, descobriram minha música, estão ouvindo minhas músicas. Bruna Marquezine curtiu o vídeo, não estou entendendo", afirmou em tom histérico.

A apresentadora Astrid Fontenelle contou, também em suas redes sociais, que o jovem tinha apenas 3.000 seguidores quando ela foi até sua página para segui-lo após a apresentação com Post Malone. "Todo mundo seguindo o menino. Vamos seguir o garoto também", brincou a artista.

Apesar do espanto com a repercussão, Theo, que é morador de Niterói (RJ), já havia publicado um post em que levantava a possibilidade de tocar com Post Malone no Rock in Rio. Sua estratégia foi levar um cartaz pedindo para tocar "Stay" com o músico. Estratégia que deu certo!