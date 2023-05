Fã do RBD tem ingresso queimado pelo ex-marido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ingrid Lima viu o sonho de ir ao show da banda RBD no mês de novembro, em São Paulo, destruído pelo ex-marido. Ele queimou o ingresso da mulher em retaliação aos seguidos desentendimentos após o fim da relação.

Em relato no Twitter, a mulher, que colocou o nome da vocalista Anahi em sua filha, conta que o ex roubou o ingresso de sua casa e enviou vídeos queimando o ticket, na madrugada de quarta-feira (3), após discussão.

"Por pura chantagem e pirraça, meu ex marido furtou meu ingresso do RBD, que eu tanto lutei pra conseguir, e queimou. Junto com essa atitude destruiu meu sonho, me desestabilizou completamente", escreveu Ingrid.

Ela ainda detalha que passou horas sem dormir nas filas do estádio do Pacaembu na companhia dos filhos para conseguir comprar o ingresso de Pista Premium, avaliado em R$ 850, para o show do dia 17 de novembro.

"Fiz o boletim de ocorrência e tô tentando ficar bem pra correr atrás do prejuízo. A Eventim [bilheteria responsável] disse que não se responsabiliza por nenhum dano causado ao ingresso, nem furto, nem roubo. Então eu estou, completamente, perdida pois não tenho como pagar os valores absurdos que estão pedindo", afirma.

Nas redes sociais, Evellyn Reis divulgou a história de Ingrid após saber do ocorrido por uma amiga e até exibiu vídeos do ingresso queimado na tentativa de ajudar a mulher a conseguir apoio para assistir ao show.

Ela ainda publicou na íntegra o boletim de ocorrência feito pela fã do RBD para rebater as críticas de que a história é uma mentira.

"Ele teria lhe dito que "já que a declarante acabou com a vida dele, ele acabaria com a dela". A declarante informa que ele teria feito uma ligação por chamada de vídeo via Whatsapp, onde mostrada a declarante um ingresso de um show de uma banda internacional que ela comprou. No vídeo, ele mostrava o ingresso em cima do fogão pegando fogo", diz o boletim de ocorrência.

Amigos e fãs do RBD que estiveram com Ingrid no Pacaembu se sensibilizaram com a história e estão a ajudando a divulgar uma vaquinha para conseguir recuperar o valor do ingresso. Até o momento, ela conseguiu arrecadar R$ 121 dos R$ 850 investidos no ticket.

A reportagem tentou contato com Ingrid e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para colher mais informações do caso, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.