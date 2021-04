Fã denuncia Ludmilla após ser chamado de 'racista albino' no Instagram

Vini Singer tem mais de 111 mil seguidores em seu Instagram, onde tem fotos ao lado de personalidades como Chiquinho Scarpa e Val Marchiori, além de postagens em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Após a realização do boletim de ocorrência, o influenciador postou um vídeo onde explicou o ocorrido ao lado de seu advogado em frente à delegacia.

"Tá de sacanagem né? Posta foto com a racista e diz me Admirar ? Não vou dar palco pra racistas albinos (sic)", teria escrito a cantora. Singer postou em seu perfil do Instagram um print da conversa e do boletim de ocorrência, além de uma troca de mensagens realizada com Val Marchiori após o ocorrido.

Na mensagem, Singer diz "Oii lud só queria dizer que vc é top gosto muito do seu trabalho (sic)". A cantora, então, teria respondido postando um print de uma foto do influenciador ao lado da socialite Val Marchiori.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fã de Ludmilla, 26, registrou um boletim de ocorrência contra a cantora após uma ofensa registrada em uma troca de mensagens no Instagram. O influenciador Vini Singer, 22, postou em suas redes sociais a conversa que teve com a artista e que o levou a realizar a queixa, onde foi chamado de "racista albino".

