Fã brasileiro do Maroon 5 é reconhecido por vocalista em show de Las Vegas de diz que quase 'desmaiou'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show do sábado (1º) da banda americana Maroon 5 foi o melhor dia da vida do designer gráfico Renato Bodeman. Isso porque ele foi reconhecido na plateia pelo vocalista Adam Levine durante um dos shows da turnê do grupo em Las Vegas.

Em um vídeo postado na rede social do fã brasileiro, o cantor de hits como "Moves Like Jagger" exalta a energia do rapaz, diz que ele é o maior fã da banda, agradece seu apoio e afirma que os brasileiros são a plateia mais calorosa do mundo.

"Não existe nada como esses fãs brasileiros, eles são os melhores. Nos fazem sentir bem e ter essa energia aqui hoje à noite não passou despercebido. Nós amamos vocês e agradecemos", disse o vocalista à plateia, se referindo a Bodeman.

Logo ao reconhecer o fã, Levine parou o show e começou a falar na direção do brasileiro. "Você, meu amigo, quero falar desse homem aqui. Você deve ser o maior fã da nossa banda que eu já vi na vida. Nos shows ele sempre está sentado no mesmo lugar, com a mesma camiseta. Espero que você a lave", disse o vocalista, arrancando risadas da plateia.

Bodeman faz um positivo com o polegar confirmando que lava camiseta. Levine prossegue. "Isso é bom [que ele lava a camiseta]". Ainda sobre o fã, o vocalista segue falando. "Ele dança e canta com a maior paixão que eu vi em muito tempo."

A plateia grita em apoio e Levine pede uma salva de palmas para Bodeman, que fica emocionado. "É o tipo de paixão que reconheci antes. Você é brasileiro né?", pergunta o vocalista.

Em seu post nas redes sociais, Bodeman, que nasceu no Brasil, mas vive em Austin, no Texas, descreve sua sensação com os elogios que recebeu do ídolo.

"Quase desmaiei quando Adam Levine me chamou. Ainda vou precisar de anos para me recuperar, mas me sinto honrado em representar a fanbase brasileira e dar a eles toda a energia!!!", escreveu o fã em uma de suas redes sociais.

Bodeman foi convidado para os demais shows da banda em Las Vegas.