Ezra Miller pede desculpas após polêmicas e diz estar em tratamento

As acusações em torno do ator viraram uma preocupação para a Warner Bros Discovery, estúdio responsável por filmes estrelados por Miller, como os da DC Comics e o spin-off de "Harry Potter", "Animais Fantásticos". As críticas ao estúdio se intensificaram após a notícia que o filme "Batgirl" seria cortado, mas "The Flash" não.

O ator foi preso algumas vezes no Havaí este ano, acusado de agressão. Além disso, também foi acusado de assediar uma mulher na Alemanha, asfixiar outra mulher na Islândia e hospedar três crianças e sua mãe em uma fazenda com armas, um ambiente inseguro.

