Ezra Miller afirma que acusação de assediar criança foi 'injusta' após decisão de tribunal

"As acusações foram injustas e feitas de forma intencional por um indivíduo que, segundo os fatos, tem um histórico de ações manipuladoras e destrutivas. As ordens de proteção são destinadas a fornecer segurança para indivíduos, famílias e crianças que estão em perigo. Elas não devem ser usadas como armas por aqueles que buscam atenção passageira nos tablóides ou algum tipo de vingança pessoal."

Após a decisão, o ator, que também se identifica como não-binário, se manifestou nas redes sociais e afirmou que as alegações foram feitas em busca de atenção e fama e a decisão interrompeu um uso indevido do sistema.

Segundo informações do jornal Deadline, Marissa Elkins, advogada do artista, disse que os dois encontros dele com a criança foram supervisionados pela mãe e que Ezra não portou nenhuma arma nas ocasiões.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma medida protetiva contra o ator Ezra Miller foi suspensa na sexta-feira (30), em um Tribunal Distrital de Massachusetts, nos Estados Unidos. Em julho de 2022, o ator de "The Flash" foi acusado pela uma mãe de uma criança não-binária de 12 anos de ter um comportamento inadequado com a suposta vítima, além de ter assediado sua família.

