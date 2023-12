Exposição 'Memorial Luiz Gama - 10 Anos' reabre Casa Sítio da Ressaca, em São Paulo

Aberta em 26 de novembro, a exposição conta com a obra de cinco fotógrafos, Eustáquio Neves, Denise Camargo, Deka Carvalho, Walter Firmo e Duda Firmo, que produziram retratos inspirados no legado de Gama e conta com registros de nomes como o cantor Luiz Melodia e a atriz e cantora Zezé Motta. A curadoria da nova mostra é de Max Mu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida e a obra do advogado abolicionista e escritor Luiz Gama é a inspiração para "Memorial Luiz Gama - 10 Anos", exposição que reabre o espaço cultural Casa Sítio da Ressaca, no Jabaquara, e celebra uma década da primeira mostra, que, em 2013, ficou em cartaz na Caixa Cultural, em São Paulo.

