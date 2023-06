Exposição de Katia Canton usa o bosque para refletir sobre arte, contos de fadas e psicanálise

Os temas abordados envolvem a psicanálise através de narrativas de contos de fadas, como "João e Maria", por exemplo, ainda presentes nas memórias das pessoas. As obras também refletem as inquietações da artista sobre questões relacionadas ao papel da mulher nessas histórias e ao seu poder curativo quando é associada ao papel de feiticeiras.

