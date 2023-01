Ex-presidente da Fundação Palmares deixa rombo de R$ 332 mil em campanha

Camargo também teve despesa expressiva com os serviços do escritório da advogada Karina Kufa, que já atendeu Bolsonaro. O gasto foi de R$ 115 mil.

Foram R$ 474,9 mil desembolsados, ou 92% de tudo que foi obtido com doações. A despesa com esse serviço foi maior do que a de muitos deputados eleitos pelo partido, como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Mário Frias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente da Fundação Palmares no governo Jair Bolsonaro, Sérgio Camargo (PL) deixou um rombo de R$ 322 mil em sua campanha para deputado federal por São Paulo, no ano passado. Ele teve 13 mil votos e não se elegeu.

