Ex-pastor Felipe Heiderich diz que achou 'estranho beijar um homem'

Na entrevista, Simone também contou que a sua mãe levou um susto ao saber sobre o namoro dele com um pastor. "Ela ficou preocupada, mas entendeu porque sabia que eu queria viver um amor. Eu queria viver um amor, mas nunca ia imaginar com um pastor envolvido numa polêmica tenebrosa", afirmou.

O namoro com Bruno Simone é o primeiro relacionamento homoafetivo do ex-pastor, que também falou sobre as críticas e ofensas que têm recebido após assumir ser bissexual e tornar público seu namoro com o youtuber.

