Ex-participante do MasterChef, Cecília Ramos morre por complicações da Covid

No fim de abril, Pires fez uma postagem parabenizando e se declarando à esposa "Ela é a Cecília, para alguns a Cê, para outros Cissa Pretinha, para mim, a melhor de todas as versões, esposa, amor, amante, amiga. Te amo! Feliz aniversário, muitas felicidades hoje e sempre. Beijos apaixonados do seu maridão!!", escreveu.

"Família e amigos, com muita tristeza informo que na data de hoje, às 17h11, veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga, Cecília. Que Deus abençoe grandemente cada um", postou no Stories, em seguida avisando detalhes sobre o velório e enterro, que aconteceu às 16h desde domingo (4), em Taboão da Serra, em São Paulo.

