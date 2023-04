Ex-participante de reality show musical morre aos 13 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (7), a família de Arthur Singer informou a morte do cantor e ator aos 13 anos, que teria acontecido no dia anterior. A notícia pegou de surpresa os amigos e fãs do participante do reality musical "Canta Comigo Teen", exibido na Record, em 2021. O adolescente também atuou nos musicais "The Pilgrims" e "Matilda" no ano passado.

"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor. Tudo que queria fazer, ele conseguiu", diz o comunicado publicado nos perfis oficiais de Arthur.

A causa da morte não foi confirmada até o momento e, segundo familiares, informações sobre o velório serão passadas posteriormente. "Deus abençoe a cada um de vocês. Vivam intensamente, pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho", termina o comunicado.

Não demorou muito para que muitos amigos e fãs lamentassem a morte do adolescente nas redes. "Estamos todas com o coração dilacerado, mas na fé que Deus cuidará de tudo. Perdemos um anjo e o céu ganha uma estrela", comentou um internauta e o segundo completou: "Descanse em paz Arthur você foi extraordinário e brilhante !! Continue brilhando aí de cima."