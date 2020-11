Ex-padrasto de Neymar chora e pede ajuda nas redes sociais: 'Querendo me jogar do prédio'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiago Ramos, que ganhou destaque na imprensa de celebridades ao anunciar o namoro com Nadine Santos, mãe do jogador Neymar, deixou os seguidores preocupados ao publicar uma série de vídeos em suas redes sociais. Nas imagens, o modelo aparece alterado e diz que precisa de ajuda.

"E aí, rapaziada do Instagram, estou muito louco", disse. "Tipo assim, vocês ficam pensando que estou fazendo tudo isso por hype, por curtida, por seguidor, não estou fazendo nada disso por curtida e por seguidor não. Eu estou muito louco mesmo."

"Quero foder com a minha vida, tá ligado?", continuou. "Mas, tipo, parece que acontece algo para eu não conseguir fazer, mano. Então eu só agradeço aí, mano, a minha ex-namorada, e o filho e a filha e todo mundo que tentou me ajudar."

"Fico jogando [o jogo] Free Fire, viado, porque eu fico bem com os caras, fico brincando. E ninguém sabe, mano. Eu estou muito mal, porra", afirmou. "Fico querendo me jogar do prédio, mano, mas não consigo, porra. Então não é brincadeira não, tropa. Eu estou muito mal. Alguém venha me ajudar, caralho."

Os vídeos, que ficaram no ar por algum tempo, acabaram sendo apagados. Depois, uma mulher apareceu nas redes sociais afirmando que alguns amigos chegaram na casa de Ramos para ajudá-lo. "Depressão não é brincadeira", afirmou.

O modelo teve um romance polêmico com a mãe de Neymar. Ele e Nadine, que é 30 anos mais velha do que ele, assumiram o relacionamento em abril. Na época, o jogador aprovou o casal.

Logo depois, começaram a pipocar na imprensa de celebridades histórias sobre o passado amoroso de Ramos. Aparentemente, a amada não sabia que ele era bissexual e já tinha namorado homens. Ele também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Na época, um áudio vazado mostrou Neymar xingando o padrastro.

Em seguida, o modelo sofreu um acidente doméstico na casa da namorada. Ele feriu o braço direito depois de dar um soco em uma vidraça do apartamento e acabou levando 12 pontos. Em junho, o relacionamento dos dois terminou.