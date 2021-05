Ex-noiva de Gabriel Diniz vai realizar missa em homenagem ao cantor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A psicóloga Karoline Calheiros, 26, que era noiva de Gabriel Diniz, afirmou neste domingo (23) que vai realizar uma missa em homenagem ao cantor na próxima quinta-feira (27), data em que completa dois anos da morte do sertanejo.

"Mais um ano de saudades, porém, mais um momento para sermos gratos e expressarmos a importância dele para nós! Deus é com nosso Gabriel", disse Calheiros, ao publicar uma imagem do cantor em uma rede social.

"E em sua memória, convidamos todos vocês para a celebração da missa de 2 anos de saudades, que será transmitida ao vivo no Instagram (@gabrieldiniz) e no canal do YouTube Gabriel Diniz Oficial, devido às restrições atuais! Sempre juntos em oração", acrescentou. A cerimônia será às 18h.

Era 27 de maio de 2019, quando o cantor Gabriel Diniz, que fez sucesso com a música "Jenifer", pegou um avião de Salvador a Maceió para fazer uma surpresa a sua namorada, a psicóloga Karoline Calheiros, que fazia aniversário naquele dia. A aeronave, porém, caiu em uma região de manguezal no Sergipe. O piloto da aeronave também morreu.

Gabriel e Karol estavam juntos fazia mais de dois anos. Construíam uma casa e tinham muitos planos. Com o acidente, a psicóloga afirma que sofreu um choque e sua vida mudou completamente. Sua rotina, muitas vezes organizada a partir dos compromissos e viagens de Gabriel, não existia mais; seus planos, também não.

"Foi um ano intenso de homenagens, pessoas lembrando de Gabriel sempre. Os amigos dele que eram meus amigos continuam com o mesmo contato e as pessoas que eram do mundo dele, que me conheceram de alguma forma, hoje em dia, têm um contato super legal comigo", disse Calheiros, em entrevista ao F5, no ano passado.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gabriel Diniz começou sua primeira banda, chamada Loucos Por Forró, quando estava na escola, em João Pessoa, cidade onde cresceu. A carreira profissional, no entanto, teve início quando ele se mudou para o Recife, quando virou vocalista da banda Capim com Mel, e depois de abandonar o curso de engenharia elétrica, em 2012, embarcou em carreira solo.

Com o sucesso de Gabriel, que também era conhecido como GD, o pai do cantor, Cizinato Diniz ou "seu Cizi", que atuava como bancário, passou a trabalhar na administração de seu escritório. A mãe, Ana Maria, também cuidava da sua carreira. Com o acidente aéreo do músico, tudo mudou.