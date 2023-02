Ex-namorado expõe mãe de Neymar após suposta traição

A partir disso, a web ficou atenta com a nova polêmica do ex-casal. Ramos e Nadine anunciaram o relacionamento deles em abril de 2020. No mesmo ano, a dupla causou nas redes sociais com diversos términos e brigas, além de não terem a aprovação de Neymar.

"Manda ela e ele vir falar comigo aqui agora. Traidora de m*rda! Gostava muito do jubileu e foi atrás de um cara que gosta de levar pelas costas. Então, tenho nada contra, mas tamo junto. A santa do pau oco", disse Ramos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo Tiago Ramos, ex-namorado da mãe do jogador Neymar, causou nas redes sociais nesta segunda-feira (27). Em uma live, o também participante da última temporada de A Fazenda fez acusações e xingou Nadine Gonçalves, após os dois tentarem reatar o relacionamento. Pelo tom do discurso, há uma possível traição.

