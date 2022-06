Ex-marido de Britney Spears é preso após invadir seu casamento

Spears foi casada com Alexander, um amigo de infância, por 55 horas em janeiro de 2004, depois que o casal se casou na Little White Wedding Chapel, em Las Vegas.

O advogado da cantora, Mathew S. Rosengart, disse que ele está sob custódia e agradeceu ao trabalho rápido do Departamento do Xerife do Condado de Ventura. "Estou ansioso para trabalhar com eles para garantir que ele seja processado em toda a extensão da lei", disse Rosengart.

Alexander chegou a fazer uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia e as decorações que ainda estavam sendo montadas pelos organizadores da festa. Segundo a People, ele podia ser ouvido gritando o nome dela e afirmando aos seguranças que havia sido convidado para o casamento.

