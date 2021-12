Ex-jogador Ronaldo e Gaules lançam podcast de entrevista com 'fenômenos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, 45, e o streamer e ex-jogador de e-sports Alexandre Gaules, 38, estão lançando o "Fenômenos Podcast", onde irão entrevistar diversas personalidades e "fenômenos" que estão em evidência.

A iniciativa irá unir os dois ex-jogadores em episódios gravados presencialmente e bate-papos remotos. Ronaldo hoje vive na Espanha, onde é presidente do time Real Valladolid.

A primeira temporada tem dez episódios ao todo, e será transmitida nos canais dos apresentadores na Twitch. Apenas após a exibição dos programas na plataforma, será possível acompanhar os episódios no YouTube.

Serão entrevistados nomes como Neymar e Tiago Leifert, além de outras personalidades. O primeiro episódio do podcast foi gravado no Museu do Futebol, em São Paulo, e é uma conversa entre os dois apresentadores.

Ronaldo disse que passou a transmitir suas partidas online durante a pandemia, sempre acompanhando as lives de Gaules. "Lancei a Ronaldo TV e me aproximei muito do Gaules, ele se tornou um parceiro nos games. O podcast é resultado dessa conexão entre a gente e os episódios estão ficando sensacionais. Eu e o Gaulês sabemos deixar os convidados à vontade, afinal eles são nossos amigos. E é aí que saem as melhores resenhas", explicou o ex-jogador.

Gaules também está animado com o podcast. "É sempre uma honra conversar e trocar ideias com o Ronaldo. Adicionar um terceiro fenômeno na conversa traz muitas histórias e assuntos diferentes, em alguns casos são mundos diferentes, mas principalmente, tudo recheado de muitas risadas. Tudo que uma boa resenha deve ter", comentou o streamer.

Em outubro, o canal de Gaules na Twitch se tornou o mais assistido globalmente, com mais de três milhões de seguidores e picos de 343 mil dispositivos simultâneos assistindo suas transmissões. Ronaldo iniciou recentemente o seu canal na plataforma, o Ronaldo TV, onde aparece jogando jogos ao vivo e comentando diversos eventos esportivos.