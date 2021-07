Ex-jogador Roberto Carlos pede R$ 20 mil de Antônia Fontenelle e exclusão de vídeo

Segundo o advogado, ainda não foram tomadas decisões cabíveis contra a ex-mulher, apenas contra Fontenelle por ela "não ter checado as fontes". A partir de agora, eles vão aguardar a validação de um pedido de liminar de urgência para derrubar o vídeo do ar.

O caso corre na 19ª Vara Civil de São Paulo e a entrada no sistema aconteceu na última quarta-feira (21). Segundo o processo, os advogados de Roberto Carlos querem a imediata exclusão da entrevista do canal Na Lata, de Fontenelle, além de uma indenização. Na visão deles, a apresentadora não procurou o ex-atleta e não teria checado a informação antes de deixar ir ao ar. Procurada, Antonia não respondeu as solicitações.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador da seleção brasileira Roberto Carlos, 48, entrou com ação contra a apresentadora Antônia Fontenelle, 48, e pede R$ 20 mil por danos morais. A ação é motivada após a veiculação de uma entrevista conduzida por ela com a ex-mulher dele, Bárbara Thurler, que o acusa, dentre outras coisas, de induzi-la a um aborto.

