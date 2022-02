Ex-jogador Jardel está na final do Big Brother Famosos em Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ídolo do Grêmio nos anos 1990, o ex-atacante Mário Jardel, 48, está na final Big Brother Famosos, em Portugal, a ser transmitida pela TVI, neste sábado (26) às 12h45 (horário de Brasília). Ele disputa o prêmio de EUR 50 mil (cerca de R$ 289 mil) com Catarina Siqueira, Jorge Guerreiro, Kasha e Marta Gil.

Dentro do Big Brother, o ex-jogador recebeu a notícia no dia 13 de fevereiro da morte de sua mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro, mas decidiu continuar no reality.

Emocionado, o ex-atacante foi consolado pelos outros participantes do programa. "Minha esposa fala que acontece de tudo comigo e ainda estou vivo. Muita história para contar", afirmou Jardel em conversa com os outros confinados.

Foram os filhos que contaram ao ex-atacante sobre a morte de Maria de Fátima --eles tiveram autorização para entrar no reality. Já os outros participantes foram informados da notícia pelo apresentador do Big Brother.

A equipe que cuida das redes sociais de Jardel lamentou a morte. "Pedimos a Deus que conforte o coração do nosso querido Mário Jardel, assim como os dos familiares e amigos", diz o comunicado. A causa da morte não foi divulgada.

O ex-atacante é famoso em Portugal pela atuação como jogador de futebol nos clubes Porto e Sporting, no Campeonato Português. Ele foi artilheiro e conquistou títulos para os dois clubes.

A descrição de Jardel apresentada pelo programa afirma que Jardel é lembrado por seus gols de cabeça e que ele "conquista todas as glórias dentro e fora de campo".

"O Super Mário, como era conhecido dentro das quatro linhas, vem agora para dentro da casa do Big Brother Famosos, assumindo que é uma pessoa muito frontal e que uma das suas maiores qualidades, é ser transparente", diz o texto.

Antes de entrar, Jardel gravou um vídeo pedindo apoio dos brasileiros na competição. "Conto com a ajuda de todos os brasileiros. Um ano de 2022 abençoado com muita saúde e paz a todos", afirma.

Esta edição do Big Brother reuniu 13 participantes famosos. Além de Jardel, outro concorrente do meio esportivo participou do reality: Bruno de Carvalho, que foi presidente do Sporting. Ele foi eliminado já foi eliminado.