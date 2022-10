Ex-goleiro Casillas posta que é gay, apaga e diz que conta foi hackeada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apontado como suposto affair da cantora Shakira, 45, o ex-goleiro espanhol e campeão da Copa de 2010 Iker Casillas, 41, mexeu com as redes sociais na manhã deste domingo (9) ao publicar a seguinte mensagem no Twitter. "Espero que me respeitem. Sou gay". Porém, uma hora depois, ela foi apagada.

Pela mesma rede social, Casillas revelou que sua conta foi hackeada. "Por sorte, tudo em ordem. Desculpas a todos os meus seguidores. E também desculpas à comunidade LGBT", publicou ele.

De acordo com o Diário AS, porém, ninguém invadiu a conta do goleiro. A postagem teria sido feita por ele mesmo como uma espécie de protesto por semanalmente ser rotulado como namorado de alguma famosa diferente.

Ex-companheiro de seleção espanhola, o zagueiro Puyol escreveu na sequência do tuíte. "É hora de contar nossa história, Iker", com emojis de coração e de beijo, o que também gerou confusão e burburinho entre os seguidores que não sabiam se a história era verdade ou não. O zagueiro também excluiu a mensagem.

Shakira é ex-mulher de Piqué, que por muitos anos jogou no Barcelona, adversário direto do Real Madrid, time que foi defendido por Casillas de 1998 a 2015. Anteriormente, ele já havia desmentido um suposto romance com a cantora colombiana e criticado a imprensa. Casillas foi casado por cinco anos com a repórter Sara Carbonero, de quem se separou em 2021.

REPERCUSSÃO NEGATIVA

Muitos seguidores começaram a criticar o que teria sido uma piada de mau gosto do ex-atleta. "Aquilo que o Casillas fez hoje é, tudo indica, muito lamentável. A sexualidade dos outros continua a ser uma piada para muita gente", postou um.

"O Casillas, com o objetivo de 'afastar' os jornais espanhóis da sua vida privada (para não inventarem rumores de novas relações), faz um tuíte a gozar dizendo que é gay? Sim senhor, que palerma", opinou outro.