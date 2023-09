Ex-gestor de carreira do Coldplay exige R$ 59 milhões da banda por comissões não pagas

De acordo com o gestor, ele deveria receber uma parte do valor de £ 35 milhões (o equivalente a R$ 217 milhões) e £ 30 milhões (R$ 186 milhões) pela contribuição nas produções.

Ele gerenciava a carreira do grupo praticamente desde o seu início, há 22 anos, mas deixou o cargo há um ano. No momento, a banda liderada por Chris Martin é gerida pelo trio formado por Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon, que colaborou com Holmes por décadas.

