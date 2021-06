Ex-galã reaparece após ganhar peso para viver personagem de 270 kg

O ator tem três filhos do casamento com a também atriz Afton Smith. Eles ficaram juntos entre 1998 e 2008.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Brendan Fraser, 52, chamou a atenção ao aparecer no último final de semana no festival de Tribeca, em Nova York. Ele estava com um visual bem diferente do que exibiu em filmes como "A Múmia" (1999) e "George, o Rei da Floresta" (1997).

