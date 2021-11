Ex-empresária de Britney Spears nega ter controlado remédios da cantora

"Meu pai pode ter começado a tutela há 13 anos, mas o que as pessoas não sabem é que foi minha mãe a pessoa que deu a ideia a ele! Eu nunca vou conseguir esses anos de volta. Ela secretamente arruinou minha vida, e sim, eu vou reclamar dela e de Lou Taylor", escreveu Britney nesta quarta-feira (3), em postagem no Instagram, apagada posteriormente.

Além disso, a ação aponta que "ninguém na Tri Star jamais realizou qualquer controle sobre o tratamento médico, sugeriu monitorar as comunicações eletrônicas, teve autoridade para aprovar protocolos de segurança ou que esteve ciente de qualquer dispositivo de vigilância eletrônico oculto colocado no quarto" de Britney.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-empresária de Britney Spears, 39, Lou Taylor, 56, negou ter controlado remédios, monitorado a vida online e também ter colocado escutas secretas no quarto da cantora. Ela entrou com uma moção para bloquear um pedido de prestação de contas completa dos últimos 13 anos da Tri Star Sports and Entertainment Group, empresa de gerenciamento de negócios de atletas e artistas da qual é fundadora.

