Ex de Viih Tube admite traição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Bruno Magri falou, em entrevista, sobre o término de seu relacionamento com a ex-BBB Vihh Tube. Ao canal de Matheus Mazzafera no Youtube, ele confirmou que a traição aconteceu, mas reclamou do momento no qual foi revelada para a mídia e o público. "Houve a traição dois anos e meio atrás", admitiu. "O pessoal fez parecer como se tivesse sido agora, e também fizeram parecer como se tivesse sido várias vezes". O casal terminou o namoro em outubro, e a fase solteira de Viih Tube a manteve em alta nas redes sociais desde então. Bruno também confessou que evita ver notícias sobre os novos affairs da ex. "Alguns memes eu acho graça, procuro não ver muita coisa sobre", disse. Magri afirma que as coisas entre ele e Viih, que descobriu a traição após deixar o Big Brother Brasil 2021 (Globo), estão resolvidas. O ex-casal chegou a posar para uma foto com outros dois antigos namorados da influenciadora durante uma festa. "Eu chamei a Vitória para entender o que estava acontecendo, porque eu sabia que não tinha sido mais vezes [outras traições]", contou ele. "Só que as páginas de fofoca soltavam: 'ela está descobrindo mais coisas'. E eu falei, 'mano, que coisas, se não tem?'". "Aí fui atrás de quem tinha falado essas coisas, uma por uma, esclareci tudo e mostrei para a Vitória, porque era para ela que eu devia satisfação", continuou. "Eu me posicionei, me expliquei. Não ia tirar o meu erro, eu fiz isso, foi uma vez". Mas ele deixou claro seu incômodo com a traição ter sido revelada no último ano. "Ela sabia, ela tinha perdoado. Não entendi o porquê do pessoal soltar isso. Era uma coisa minha e dela, já estava resolvido", lamentou. "Foi triste, mas enfim, você colhe o que você planta".

