Ex de Gabriel Medina e ex de Bruna Marquezine são vistos aos beijos em festa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em vídeo que circula pela internet mostra que um novo -e belo- casal pode ter surgido. Nas cenas, Yasmin Brunet e Enzo Celulari aparecem se beijando na festa Farraial, São Paulo, que aconteceu na madrugada deste domingo (21).

Yasmin, 34, está solteira desde o fim do relacionamento com Gabriel Medina, em janeiro deste ano. Desde então, a modelo já foi apontada como affair de João Guilherme, Neymar, Xamã e Nicolas Prates. Recentemente, Yasmin reclamou que ninguém "chegava nela" e sinalizou que estava aberta aberta para um novo relacionamento. "Eu querendo viver um romance, mas ninguém chega em mim quando eu saio... galera, pode chegar", disse ela no Twitter.

Filho mais velho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo, 25, está solteiro desde o ano passado, após o término do namoro com Bruna Marquezine. No vídeo,exclusivo do perfil Gossip do Dia, os dois foram filmados se beijando na pista de dança.