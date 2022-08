Ex de Britney Spears mostra discussão de cantora com filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-marido da cantora Britney Spears, 40, o dançarino Kevin Federline, 44, publicou três vídeos antigos que aparentemente mostram a princesa do Pop discutindo com seus dois filhos, Sean, 16, e Jayden, 15.

"Eu não posso sentar e deixar meus filhos serem acusados dessa maneira depois do que eles passaram. Por mais que nos machuque, decidimos como uma família postar esses vídeos", escreveu Federline na legenda da publicação, feita na madrugada desta quinta-feira (11).

O dançarino, que foi casado com Britney de 2004 a 2007, ainda disse que seus filhos tinham 11 e 12 anos na época em que os registros foram feitos. "Isso nem é o pior de tudo", continuou. "As mentiras têm que parar. Espero que nossos filhos cresçam e sejam melhores do que isso."

Ao site Page Six, uma fonte próxima a Britney reprovou a atitude de Federline. "Isso é terrível, Kevin é nojento. Ele está armando as crianças ao liberar os vídeos. Mas, nesses clipes, Britney está apenas sendo mãe."

No primeiro registro, a artista aparenta não saber que está sendo filmada por um de seus filhos e entra no quarto dizendo: "Esta é a minha casa. Se eu quiser entrar aqui e dar-lhe loção para o rosto porque é grosseiro... é melhor vocês começarem a me respeitar, está claro?"

"Vocês todos precisam começar a me tratar como uma mulher de valor", continuou. "Eu sou uma mulher, ok, seja legal comigo, você entende? Estou chocada para caramba com você e não sei o que fazer", completou ela. "E eu tenho medo de você porque você é estranho porque está passando pela puberdade. E não sei o que dizer. Mas eu me importo mais do que você sabe."