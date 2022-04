Ex de Arthur do BBB 22, Giovanna Lancellotti declara torcida contra o ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Lancellotti, 28, não faz parte da torcida de Arthur Aguiar, 33, no BBB 22 (Globo). Os dois namoraram durante quase dois anos, entre 2012 e 2013, e, ao que tudo indica, não mantiveram a amizade depois.

Nas redes sociais, a atriz destacou que está torcendo para outros participantes, mesmo com o favoritismo do ex. "Eu tenho esperança das comadres na final, sim", afirmou, referindo-se ao grupo formado por Linn da Quebrada (a Lina), Jessilane e Natália.

A publicação foi alvo de reclamações dos fãs de Arthur. "Os verificados só aparece para falar que querem alguma coisa, mas esquecem que quem vota somos nós", escreveu uma internauta que se identifica como Sol. "Pois é, e estão votando mal", rebateu Lancellotti.

A atriz já havia falado sobre o relacionamento conturbado com o ator em 2020, quando ele se separou de Maíra Cardi (com quem voltou depois). Na época, o ator foi acusado de múltiplas traições e começaram a circular na internet diversas teorias sobre com quem ele teria traído cada ex.

No caso de Lancellotti, o rumor era que ela teria sido pivô da separação dele com Alice Wegmann. Por sua vez, algum tempo depois, o namoro teria terminado porque ele a teria traído com Bruna Marquezine --esta última negou que isso tenha ocorrido.

"Eu nunca fiquei com qualquer homem que estivesse comprometido no momento", afirmou Lancellotti na época. "Meu relacionamento começou um mês após o último término dele. É o que me foi dito. Chega!"